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Трейлере Murder on Eridanos – DLC к The Outer Worlds

Опубликовано: 7 час. 18 мин. назад
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Студия Obsidian Entertainment опубликовала трейлер Murder on Eridanos – второго и последнего дополнения к The Outer Worlds. Кинематографический ролик стилизовали под черно-белые фильмы. В нем продемонстрировали отдельных персонажей и раскрыли сюжетную завязку.

При прохождении Murder on Eridanos игрок отправится на новую планету Эриданос, где будет расследовать загадочное убийство. Помимо локаций, добавка привнесет в проект три вида оружия и расширит список способностей.

Дополнение выйдет 17 марта на ПК, PS4 и Xbox One.

Opening Cinematic
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