Трейлере Murder on Eridanos – DLC к The Outer Worlds

Студия Obsidian Entertainment опубликовала трейлер Murder on Eridanos – второго и последнего дополнения к The Outer Worlds. Кинематографический ролик стилизовали под черно-белые фильмы. В нем продемонстрировали отдельных персонажей и раскрыли сюжетную завязку.

При прохождении Murder on Eridanos игрок отправится на новую планету Эриданос, где будет расследовать загадочное убийство. Помимо локаций, добавка привнесет в проект три вида оружия и расширит список способностей.

Дополнение выйдет 17 марта на ПК, PS4 и Xbox One.