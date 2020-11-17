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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Геймплей Cyberpunk 2077 с Xbox One X

Опубликовано: 9 час. 45 мин. назад
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CD Projekt RED внезапно провела специальный эпизод Night City Wire. В нем пользователям показали геймплей Cyberpunk 2077 с Xbox One X. Десятиминутная демонстрация преимущественно содержит кадры с прохождением заданий и разговорами.

При просмотре видео зрители могут увидеть несколько персонажей, в том числе Джонни Сильверхенда, оценить качество реплик в диалогах и изучить обустройство Найт-Сити. В ролике женская версия Ви гуляет по разнообразным улицам, где NPC активно имитируют жизнь и занимаются своими делами.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Полноценные версии игры для новых консолей появятся позже в 2021-м.

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BlackSite11 (уровень 28)5 час. 9 мин. назад
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