Анонс сюжетного DLC для Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Frozenbyte и Modus Games анонсировали новое DLC для платформера Trine 4: The Nightmare Prince под названием Melody of Mystery, которое добавит в игру новую главу сюжетной кампании. В ближайшее время дополнение станет доступно на ПК, а весной 2021 года появится на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

В Trine 4: Melody of Mystery Астральную Академию вновь постигли неприятности. Все ее студенты подверглись проклятию, в результате которого оказались в ловушке сна и не могут проснуться. Теперь Понтию, Зои и Амадею предстоит сделать все возможное, чтобы решить проблему.

Melody of Mystery добавляет в Trine 4: The Nightmare Prince шесть новых уровней, новые музыкальные треки, новые умения для героев и новые элементы геймплея.