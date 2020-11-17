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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер пострелизной поддержки Immortals Fenyx Rising

Опубликовано: 9 час. 26 мин. назад
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Издательство Ubisoft выпустило трейлер Immortals Fenyx Rising, посвященный пострелизной поддержке. В нем разработчики рассказали, что игра получит три дополнения. Первое, «Новый бог», отправит главного героя Феникса на Олимп. Здесь он будет проходить эпические испытания, которые изменят судьбу протагониста и всего пантеона.

Второе расширение, «Мифы восточных земель», посвящено китайским мифам. Пользователи в роли нового главного героя Ку посетят Поднебесную, встретятся с местными монстрами и окунутся в отдельную историю. А третья добавка, «Потерянные боги», преобразит геймплей проекта. Игроки будут управлять персонажем по имени Эш с видом сверху. События в дополнении разворачиваются на территории Греции, где нужно восстановить нарушенный баланс.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Post-Launch Trailer [RUS]
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