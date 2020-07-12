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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Геймплей Assassin’s Creed Valhalla с Ubisoft Forward

Опубликовано: 3 час. 21 мин. назад
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Как и было обещано, во время прямой трансляции Ubisoft Forward был показан трейлер игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla. В ролике можно увидеть, как эволюционировала серия за два года с момента выхода прошлой части. Видео представляет новые элементы геймплея, штурмы и набеги, а также во всей кровавой красоте демонстрирует некоторые приемы, позволяющие не только эффективно, но и эффектно расправляться с противниками. Последних, кстати, обещают большое разнообразие – не только визуальное, но и отражающееся на поведении и тактических приемах.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 17 ноября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Позже игра станет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Gameplay Overview Trailer [RUS]

Кроме этого, есть возможность посмотреть еще больше геймплея, который был показан после трансляции Ubisoft Forward.

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новыестарые2 ком.
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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)2 час. 2 мин. назад
У меня впечатление что Ubisoft даже стараться перестали. Если на это становится скучно смотреть на этапе демонстрации игрового процесса, то как вообще в это играть?
По ощущениям фраза "Assassin’s Creed" тут уже для галочки. Это такой же ассасин как я - Папа Римский.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)2 час. 23 мин. назад
Анимации и диалоги на таком же отвратительном уровне. Зато смотрите, мы типа лвл убрали...теперь вы сможете на изи пробежать сюжетку (нет, не сможете, придете в новую зону к челам с улучшеннной снарягой, получите по шапке и пойдете гриндить).
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