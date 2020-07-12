Геймплей Assassin’s Creed Valhalla с Ubisoft Forward

Как и было обещано, во время прямой трансляции Ubisoft Forward был показан трейлер игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla. В ролике можно увидеть, как эволюционировала серия за два года с момента выхода прошлой части. Видео представляет новые элементы геймплея, штурмы и набеги, а также во всей кровавой красоте демонстрирует некоторые приемы, позволяющие не только эффективно, но и эффектно расправляться с противниками. Последних, кстати, обещают большое разнообразие – не только визуальное, но и отражающееся на поведении и тактических приемах.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 17 ноября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Позже игра станет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Кроме этого, есть возможность посмотреть еще больше геймплея, который был показан после трансляции Ubisoft Forward.