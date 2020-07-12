Стартовало открытое тестирование Hyper Scape

Во время Ubisoft Forward состоялась премьера кинематографического трейлера Hyper Scape, в котором рассказывается о мире будущего, где люди убегают из перенаселенного мира в виртуальную реальность. Там они могут быть кем захотят и даже принять участие в масштабных соревнования. Но последнее время начали происходить странные вещи…

Самое важное – было объявлено, что с сегодняшнего дня стартует открытое бета-тестирование Hyper Scape на ПК. Релиз же игры запланирован не только для компьютеров, но и консолей – PS4 и Xbox One.

Кроме кинематографического ролика был показан и трейлер игрового процесса, демонстрирующий то, что ждет игроков, которые решат опробовать бета-версию Hyper Scape.