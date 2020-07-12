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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Полноценный анонс Far Cry 6

Опубликовано: 3 час. 10 мин. назад
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Компания Ubisoft официально анонсировала Far Cry 6 во время Ubisoft Forward и показала два трейлера. В первом ролике разработчики детальней знакомят с главным злодеем игры – Антоном Кастильо, правителем вымышленной страны Яра. Он рассказывают своему сыну Диего, как «правильно» нужно править своим народом.

World Premiere Trailer [RUS]

Второй кинематографический трейлер дает возможность понять, что собой представляет мир игры.

Cinematic Title Sequence Trailer [RUS]

Кроме этого на Youtube-канале Ubisoft появилось видео с актером Джанкарло Эспозито, который как раз и выступает в роли диктатора Антона Кастильо.

Релиз Far Cry 6 состоится 18 февраля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)2 час. 39 мин. назад
Уууу, снова джунгли + очередной по их словам самый большой открытый мир. Вышки, аванпосты, собирательство...как же мы по вам скучали. help
Заместитель подручного
EmigoS (уровень 19)2 час. 48 мин. назад
Впечатляет. Очень рад что в проекте задействован "Гус Фринг"))
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