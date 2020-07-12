Полноценный анонс Far Cry 6

Компания Ubisoft официально анонсировала Far Cry 6 во время Ubisoft Forward и показала два трейлера. В первом ролике разработчики детальней знакомят с главным злодеем игры – Антоном Кастильо, правителем вымышленной страны Яра. Он рассказывают своему сыну Диего, как «правильно» нужно править своим народом.

Второй кинематографический трейлер дает возможность понять, что собой представляет мир игры.

Кроме этого на Youtube-канале Ubisoft появилось видео с актером Джанкарло Эспозито, который как раз и выступает в роли диктатора Антона Кастильо.

Релиз Far Cry 6 состоится 18 февраля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.