Гангстерские разборки в анонсе нуарного шутера Enemy of the State

Издатели Movie Gamer и разработчики из Brave Lamb Studio презентовали Enemy of the State – однопользовательский и кооперативный шутер, действие которого происходит в 1920-е годы.

Готовьтесь подняться по карьерной лестнице криминального мира во времена «Сухого закона». Устраивайте мафиозные разборки и выполняйте всевозможные задания: от ограблений до захвата территорий, похищений и убийств. Отправиться в нуарное путешествие можно как самому, так и в компании из трех человек.

Выход Enemy of the State запланирован на ПК и консолях в 2024 году.