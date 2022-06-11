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Гангстерские разборки в анонсе нуарного шутера Enemy of the State

Опубликовано: 2 час. 10 мин. назад, Nickless
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Издатели Movie Gamer и разработчики из Brave Lamb Studio презентовали Enemy of the State – однопользовательский и кооперативный шутер, действие которого происходит в 1920-е годы.

Готовьтесь подняться по карьерной лестнице криминального мира во времена «Сухого закона». Устраивайте мафиозные разборки и выполняйте всевозможные задания: от ограблений до захвата территорий, похищений и убийств. Отправиться в нуарное путешествие можно как самому, так и в компании из трех человек.

Выход Enemy of the State запланирован на ПК и консолях в 2024 году.

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