НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
911
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (5)

Подчищаем следы мафии в Serial Cleaners: раскрыта дата выхода

Опубликовано: 2 час. 28 мин. назад
Поделиться:  

Уже этой осенью игроки смогут опробовать себя в роли профессионального клинера мафии, скрывающего следы преступлений. Об этом студия Draw Distance совместно с издателем 505 Games сообщила в новом трейлере своего проекта Serial Cleaners. Ее релиз состоится 22 сентября для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Serial Cleaners развернется в сеттинге мрачных 90-х и расскажет историю четырех человек, которых объединяет одно – в прошлом все они были помощниками мафии. Собравшись вместе в канун Нового 2000 года, они решают вспомнить былые времена. Игрокам предстоит сыграть за одного из них и отправиться на место преступлений, чтобы скрыть все улики. Для этого герою придется красться, стирать отпечатки пальцев и использовать уникальные способности, которые помогут в этом.

Release Date Reveal | Future Games Show June 2022
Вам также может быть интересно
Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики... Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears Линейка хоррор-игр Layers of Fear получит продолжение. Во время первого дня шоу Summer Game Fest был представлен трейлер новой части Layers of Fears, в которой нам обещают абсолютно новый сюжет и игровой процесс... Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
24 мин. назад0Новый трейлер Bramble: The Mountain King посвятили скандинавскому фольклору 42 мин. назад0«Прячься или умри». Представлен новый трейлер VR-хоррора Do Not Open 58 мин. назад0Названа дата выхода аркадных гонок Turbo Golf Racing 1 час. 7 мин. назад0Показан трейлер Phonopolis – новой игры от создателей Machinarium 1 час. 22 мин. назад0Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером 1 час. 32 мин. назад0Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic Awakening 1 час. 55 мин. назад0В новом трейлере хоррора ILL показали жутких мутантов
Новости игр
Новый трейлер Bramble: The Mountain King посвятили скандинавскому фольклоруИГРЫ Новый трейлер Bramble: The Mountain King посвятили скандинавскому фольклору Атмосферное приключение Bramble: The Mountain King побывало в гостях на шоу Future Games Show. Разработчики выпустили новый трейлер и рассказали о местной фауне... О, знакомый, но чужой мир: показан новый трейлер Planet of LanaИГРЫ О, знакомый, но чужой мир: показан новый трейлер Planet of Lana Сегодня в рамках выставки Future Games Show авторы Planet of Lana, студия Wishfully, представили новый геймплейный трейлер игры. В нем они показали путешествия главной героини... Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic AwakeningИГРЫ Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic Awakening На Future Games Show показали новый трейлер Arctic Awakening от GoldFire Studios. В нем игроки увидели геймплей эпизодического сюжетного приключения. Проект расскажет о Кае, чей самолет потерпел крушение в Аляске...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Показан геймплей головоломки с манипуляцией временем The Entropy CentreCtrl + стрелка вправо