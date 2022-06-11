Подчищаем следы мафии в Serial Cleaners: раскрыта дата выхода

Уже этой осенью игроки смогут опробовать себя в роли профессионального клинера мафии, скрывающего следы преступлений. Об этом студия Draw Distance совместно с издателем 505 Games сообщила в новом трейлере своего проекта Serial Cleaners. Ее релиз состоится 22 сентября для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Serial Cleaners развернется в сеттинге мрачных 90-х и расскажет историю четырех человек, которых объединяет одно – в прошлом все они были помощниками мафии. Собравшись вместе в канун Нового 2000 года, они решают вспомнить былые времена. Игрокам предстоит сыграть за одного из них и отправиться на место преступлений, чтобы скрыть все улики. Для этого герою придется красться, стирать отпечатки пальцев и использовать уникальные способности, которые помогут в этом.