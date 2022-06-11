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roma911 Опубликовал roma911 0
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О, знакомый, но чужой мир: показан новый трейлер Planet of Lana

Опубликовано: 2 час. 0 мин. назад
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Сегодня в рамках выставки Future Games Show авторы Planet of Lana, студия Wishfully, представили новый геймплейный трейлер игры. В нем они показали путешествия главной героини приключенческого платформера по далекой планете, бывшей когда-то райским пристанищем для всей человеческой расы. Теперь же она населена монстрами и машинами, но даже среди них можно найти друзей.

Planet of Lana расскажет историю девушки, которая находит монстра Муи, и вместе с ним отправляется исследовать это красочное, но чужое место. Здесь она должна найти пропавшую сестру и не дать машинам вторгнуться. Для этого ей придется решать головоломки, в которых ей поможет ее новый компаньон.

Planet of Lana выйдет на Xbox One, Xbox Series X|S и PC позднее в этом году. Точная дата не сообщается.

Gameplay Trailer | Future Games Show June 2022
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