Final Fantasy 7 Remake Intergrade - детали DLC с Юффи

Square Enix в феврале во время State of Play представила PS5-версию Final Fantasy VII Remake, а также новое DLC, главной героиней которого стала Юффи. Теперь же разработчики объявили его точное название – Episode Intermission – и раскрыли некоторые детали.

В Episode Intermission Юффи предстоит проникнуть в корпорацию Шинра, чтобы украсть могущественную материю и вернуть славу своей родине. Для сражения с врагами героиня использует как ближний, так и дальний бой, а будучи членом элитного корпуса ниндзя Вутай, девушка обладает уникальной способностью бросать во врагов довольно большой сюрикен. Другое умение Юффи под названием Banishment обрушивает на противников сильную атаку, наносящую большой урон, основанным на том, сколько ATB было потрачено перед использованием способности.





Вместе с Юффи и Сононом, который также был представлен во время State of Play, в Episode Intermission появятся и другие персонажи – Чжицзе, который является контактным лицом между новый правительством Вутай и штаб-квартирой «Лавины»; члены «Лавины» Найо, Билли Боб и Полк; а также Вайс – управляющий сверхсекретным подземным исследовательским центром корпорации Шинра.

Напомним, что для игроков, у которых есть FF7 Remake на PS4, Final Fantasy 7 Remake Intergrade будет доступа в качестве бесплатного обновления, однако Episode Intermission с Юфии придется покупать отдельно. Релиз улучшенной версии состоится 10 июня 2021 года.