Трейлер врагов в Returnal

Студия Housemarque и издательство Sony Interactive Entertainment поделились свежим трейлером роглайк-шутера Returnal. Ролик всецело посвятили врагам, с которыми пользователи столкнутся на неприветливой планете Атропос.
Разработчики постарались снабдить противников оригинальным дизайном и уникальным арсеналом атак. Один из них активно бросается кислотой и телепортируется, второй совершает мощный удар в прыжке и орудует щупальцами, а третий напоминает древнего робота и стреляет лазерами.
Returnal выйдет 30 апреля эксклюзивно на PlayStation 5.