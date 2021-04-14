Трейлер врагов в Returnal

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Payday 3 все еще выйдет, но не скоро

Компания Starbreeze сообщила о том, что Payday 3, которую анонсировали в далеком 2016 году, все еще разработке. Однако в ближайшее время релиз игры жать не стоит. Разработчики объявили, что она появится в продаже только в 2023 году...