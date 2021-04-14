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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер врагов в Returnal

Опубликовано: вчера, 17:32:34
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Студия Housemarque и издательство Sony Interactive Entertainment поделились свежим трейлером роглайк-шутера Returnal. Ролик всецело посвятили врагам, с которыми пользователи столкнутся на неприветливой планете Атропос.

Разработчики постарались снабдить противников оригинальным дизайном и уникальным арсеналом атак. Один из них активно бросается кислотой и телепортируется, второй совершает мощный удар в прыжке и орудует щупальцами, а третий напоминает древнего робота и стреляет лазерами.

Returnal выйдет 30 апреля эксклюзивно на PlayStation 5.

Hostiles
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