Сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригиналами

Студия BioWare совместно с Electronic Arts выпустила новый трейлер Mass Effect Legendary Edition. На этот раз в ролике постарались провести сжатое сравнение ремастеров и оригиналов.

Кадры видео демонстрируют обновленную графику, улучшенные поездки на транспортере «Мако», измененные модели персонажей, подтянутые визуальные эффекты и многое другое. Все фрагменты подобраны из грядущего комплекта ремастеров, поэтому дают четкое представление о том, как будут выглядеть три переизданные части Mass Effect.

ME Legendary Edition выйдет 14 мая на ПК, PS4 и Xbox One.