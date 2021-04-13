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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригиналами

Опубликовано: вчера, 20:10:45
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Студия BioWare совместно с Electronic Arts выпустила новый трейлер Mass Effect Legendary Edition. На этот раз в ролике постарались провести сжатое сравнение ремастеров и оригиналов.

Кадры видео демонстрируют обновленную графику, улучшенные поездки на транспортере «Мако», измененные модели персонажей, подтянутые визуальные эффекты и многое другое. Все фрагменты подобраны из грядущего комплекта ремастеров, поэтому дают четкое представление о том, как будут выглядеть три переизданные части Mass Effect.

ME Legendary Edition выйдет 14 мая на ПК, PS4 и Xbox One.

Official Remastered Comparison Trailer
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