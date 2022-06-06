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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Euro Truck Simulator 2 получит DLC с Западными Балканами

Опубликовано: 1 час. 7 мин. назад
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Авторы вечно живого симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 рассказали, где будут происходить события следующего дополнения. В этот раз SCS Software отправит игрока на дороги Западных Балкан.

Планирование ряда локаций и моделирование достопримечательностей начались еще минувшей осенью. Создатели поставили перед собой непростую задачу и обещают включить в игру Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Северную Македонию, Сербию и Словению.

Страница с дополнением уже добавлена в Steam, при этом ни цена, ни дата релиза пока не сообщается. DLC находится на ранней стадии разработки, однако SCS Software обещает выпустить его как можно скорее.

West Balkans DLC

Последним DLC, над которым работала SCS Software, было Heart of Russia, однако впоследствии авторы решили отказаться от его выпуска.

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