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Nickless Опубликовал Nickless 0

Лавкрафт и скандинавская мифология: представлен геймплей нового хоррора

Опубликовано: 24 мин. назад, Nickless
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В сети появился трейлер новой хоррор-игры от первого лица The Fold: Ingression, сочетающий в себе элементы произведений Говарда Филлипса Лавкрафта и скандинавской мифологии.

Ingression будет лишь первой игрой во вселенной The Fold. Действие ужастика развернется на побережье губернии Телемарк в Норвегии. Нашим протагонистом станет молодой норвежец Амунд Врейм, решивший подработать дезинсектором. Отправившись в деревянную церковь Эйхерад, парень окунется в водоворот загадочных событий и, конечно, длинный любопытный нос поведет его исследовать древние секреты здешних мест.

Стоит отметить, что разработкой хоррора занимается Стиан Виллумс, один из авторов Through the Woods. The Fold: Ingression станет относительно линейной игрой, при этом от действий игрока зависят некоторые повороты сюжета и концовка. Ingression должна выйти в конце 2022 года.

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