Дарт Вейдер и Индиана Джонс: вышел новый сезон Fortnite

Вчера в Fortnite начался 3 сезон 3 главы, получивший подзаголовок «Идиллия». В честь этого авторы из EGS выпустили кинематографический трейлер, в котором показали, как остров стал центром одной огромной вечеринки.

Помимо очередного сезона боевого пропуска и нового оружия, разработчики пополнили коллекцию скинов. Один из них наверняка понравится поклонникам франшизы «Звездные войны», ведь им доступен не кто иной, как Дарт Вейдер. Он выступает в качестве финальной награды боевого пропуска. За выполнения квестов игроки также получат экипировку легендарного Индианы Джонса.

Изменилась и карта, ведь Древо реальности расцвело, добавив новых лесной биом. В этом месте находится Водопад реальности, в котором можно поплавать или отправиться на поиски добычи в пещеру. С самого Древа можно собрать зерна, чтобы посадить его в другом месте. В награду за его прополку игроки получат множество наград, вплоть до мифических. А чтобы исследование локации было более интересным, всегда можно оседлать диких животных или запрыгнуть в вновь вернувшиеся шароходы.

К другим нововведениям и изменениям можно отнести:

Добавление снайперской винтовки, автомата и дробовика;

Нахождение в Буре теперь вешает на игрока дебафф штормовой болезни;

Задания Комбинатора, предлагающие собрать его по частям;

Улучшенное скольжение.

3 сезон в Fortnite продлится с 5 июня по 17 сентября.