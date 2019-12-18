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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Два легендарных охотника прибыли в Hunt: Showdown

Опубликовано: 9 час. 41 мин. назад
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Компания Crytek отправила сегодня на живые сервера Hunt: Showdown двух легендарных охотников – Исследователя и Крысу. Оба героя продаются отдельно и пока доступны только на персональных компьютерах.

Исследователь, или Гарольд Блэк – это эксцентричный боец, собравший огромное количество полезной информации о своих заклятых противниках. Балансируя на грани безумия и истины, он является незаменимым приобретением для Американской ассоциации охотников.

Крыса, или Тона Рамирес – это беспринципная авантюристка, отправившаяся на поиски удачи после смерти своего отца. Героиня презирает закон и живет исключительно по собственным правилам.

New Legendary Hunters

Сейчас сетевой шутер от 1-го лица Hunt: Showdown присутствует на PC и Xbox One. В будущем игра доберется и до PS4.

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