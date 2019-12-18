Предзаказы в Steam и минимальные системные требования Resident Evil 3

Компания Capcom запустила предварительные заказы ремейка Resident Evil 3 на площадке Steam – в российском регионе цена новинки составляет 1999 рублей. Также были опубликованы минимальные системные требования игры.
В составе новой Resident Evil 3, помимо одиночной сюжетной кампании, находится и мультиплеерный режим Resident Evil: Resistance. Бонус за предзаказ – костюмы протагонистов, выполненные в стиле оригинальной третьей части.
Что касается минимальных системных требований Resident Evil 3, то они полностью повторяют аппетиты ремейка Resident Evil 2. Вполне возможно, что представленная информация является обычной заглушкой и будет изменена ближе к релизу: