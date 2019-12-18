Предзаказы в Steam и минимальные системные требования Resident Evil 3

Компания Capcom запустила предварительные заказы ремейка Resident Evil 3 на площадке Steam – в российском регионе цена новинки составляет 1999 рублей. Также были опубликованы минимальные системные требования игры.

В составе новой Resident Evil 3, помимо одиночной сюжетной кампании, находится и мультиплеерный режим Resident Evil: Resistance. Бонус за предзаказ – костюмы протагонистов, выполненные в стиле оригинальной третьей части.

Что касается минимальных системных требований Resident Evil 3, то они полностью повторяют аппетиты ремейка Resident Evil 2. Вполне возможно, что представленная информация является обычной заглушкой и будет изменена ближе к релизу:

ОС: Windows 7, 8.1, 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300

ОЗУ: 8 гигабайт

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x (2 гигабайта)

DirectX: версия 11



