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Mypulse Опубликовал Mypulse 3
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Предзаказы в Steam и минимальные системные требования Resident Evil 3

Опубликовано: 10 час. 3 мин. назад
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Компания Capcom запустила предварительные заказы ремейка Resident Evil 3 на площадке Steam – в российском регионе цена новинки составляет 1999 рублей. Также были опубликованы минимальные системные требования игры.

В составе новой Resident Evil 3, помимо одиночной сюжетной кампании, находится и мультиплеерный режим Resident Evil: Resistance. Бонус за предзаказ – костюмы протагонистов, выполненные в стиле оригинальной третьей части.

Что касается минимальных системных требований Resident Evil 3, то они полностью повторяют аппетиты ремейка Resident Evil 2. Вполне возможно, что представленная информация является обычной заглушкой и будет изменена ближе к релизу:

  • ОС: Windows 7, 8.1, 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300
  • ОЗУ: 8 гигабайт
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x (2 гигабайта)
  • DirectX: версия 11

 

Resident Evil 3 Remake картинка

 

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Майор группы
Skyimp (уровень 18)2 час. 12 мин. назад
Прометей писал(а):
так как изначально планировалось выпустить оба ремейка одновременно в виде одной игры, но не успели всё закончить вовремя, потому третью часть отделили и перенесли. Вот почему в ремейке второй части "внезапно" появился голос Немезиса.
А откуда инсайды то посыпались?
Скорее всего они не планировали вместе их выпустить, а третья часть всё таки просто была на движке третьего, тут тоже самое, скорее всего просто работали над двумя частями одновременно, но приоритет был именно в РЕ2
Игровой разум
Графиня (уровень 23)4 час. 12 мин. назад
Нуу в общем, все примерно тоже самое что и для второй части. У кого гладко шла вторая и эта значит нормально пойдет. За оптимизацию не волнуюсь так как во втором ремейке она была отполирована...даже слово подобрать не могу.smile
Игровой разум
Прометей (уровень 29)7 час. 4 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 18.12.2019 19:28:13
По поводу заглушки на требования, сильно сомневаюсь, так как изначально планировалось выпустить оба ремейка одновременно в виде одной игры, но не успели всё закончить вовремя, потому третью часть отделили и перенесли. Вот почему в ремейке второй части "внезапно" появился голос Немезиса.
Забавно, но, в своё время, аналогичная судьба постигла оригинальные части. В результате, большое дополнение ко второй части стало отдельной игрой, да ещё и номерной, а Code Veronica, которая и разрабатывалась как полноценное продолжение серии, ушла на сеговский Dreamcast.
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