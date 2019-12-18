Multiplayer Pack – новое DLC для Luigi’s Mansion 3

Недавно компания Nintendo объявила, что ее приключенческая игра Luigi’s Mansion 3 обзаведется платным дополнением под названием Multiplayer Pack. Его разобьют на две части, премьера которых состоится в следующем году.

Сперва, 30 апреля, в Luigi’s Mansion 3 появятся три мини-игры для сетевого режима ScreamPark. Вдобавок Луиджи получит три уникальных костюма, а у призраков режима ScareScraper сменится внешний вид. Продолжение DLC выйдет 31 июля. Тогда геймеры смогут оценить еще три мини-игры для ScreamPark, столько же костюмов для Луиджи и другое.

Дополнение можно приобрести только в цельном комплекте. Предзаказ уже доступен в магазине Nintendo eShop. В качестве бонуса за раннюю покупку выдается внутриигровой фонарик.