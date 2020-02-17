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Дополнение The Soroboreans для Outward выйдет весной

Опубликовано: вчера, 17:28:51
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В прошлом году студия Nine Dots выпустила весьма похвальную ролевую игру Outward. Теперь же разработчики готовят для нее полноценное дополнение под названием The Soroboreans, релиз которого, как оказалось, должен состояться уже весной 2020 года.

DLC привнесет в Outward несколько интересных механик. Система чар, к примеру, позволит геймерам менять бонусные эффекты на различных пушках и аксессуарах. Также в игре появится система порчи: героям придется противостоять не только холоду, голоду и жажде, но и новой болезни, что разлагает тело и ведет к неминуемой смерти. Без альтернативных способностей и статусных эффектов тоже не обойдется – они помогут в борьбе с порчей и другими опасностями игрового мира.

 

Outward картинка

 

Сейчас Outward доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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