Об уникальности Land of War в первом дневнике разработчиков

В данный момент студия MS Games занята разработкой шутера Land of War - The Beginning, события которого развернутся в период Второй мировой войны. Недавно девелоперы опубликовали первый дневник, посвященный уникальным особенностям игры.

В Land of War - The Beginning авторы хотят рассказать о жизни молодого поляка, которого призвали на войну. История будет длиться с 1 сентября 1939 вплоть до 1944 года. В роли героя нам предстоит создать военную карьеру, поучаствовать в нескольких сражениях, опробовать танк и даже самолет.

Land of War - The Beginning предложит более 40 различных пушек. На старте мы сможем использовать только такое оружие, которое было доступно польским войскам в начале войны. По-видимому, герою не удастся дожить до освобождения Варшавы в 1945 году.

Премьера Land of War - The Beginning запланирована на четвертый квартал 2020 года. Платформа одна – PC.