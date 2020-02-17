НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Об уникальности Land of War в первом дневнике разработчиков

Опубликовано: вчера, 19:05:34, Mypulse
Поделиться:  

В данный момент студия MS Games занята разработкой шутера Land of War - The Beginning, события которого развернутся в период Второй мировой войны. Недавно девелоперы опубликовали первый дневник, посвященный уникальным особенностям игры.

В Land of War - The Beginning авторы хотят рассказать о жизни молодого поляка, которого призвали на войну. История будет длиться с 1 сентября 1939 вплоть до 1944 года. В роли героя нам предстоит создать военную карьеру, поучаствовать в нескольких сражениях, опробовать танк и даже самолет.

Land of War - The Beginning предложит более 40 различных пушек. На старте мы сможем использовать только такое оружие, которое было доступно польским войскам в начале войны. По-видимому, герою не удастся дожить до освобождения Варшавы в 1945 году.

Премьера Land of War - The Beginning запланирована на четвертый квартал 2020 года. Платформа одна – PC.

Вам также может быть интересно
TORGI за Red Dead Redemption 2 Следующий розыгрыш состоится 28 февраля. Успей испытать удачу! Red Dead Redemption 2 получает KARAS-666. TORGI за Red Dead Redemption 2 Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал... Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 19:30:320Пошаговая тактика Corruption 2029 уже доступна вчера, 19:05:340Об уникальности Land of War в первом дневнике разработчиков вчера, 17:28:510Дополнение The Soroboreans для Outward выйдет весной вчера, 09:48:572UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза 14.02.2020 17:03:590Скоро Shenmue III получит дополнение Story Quest Pack 14.02.2020 16:49:020DLC Prophecy для Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr вышло на консоли 14.02.2020 13:26:060Вступительное видео Final Fantasy VII Remake
Новости игр
Появилась точная дата выхода Half-Life: AlyxИГРЫ Появилась точная дата выхода Half-Life: Alyx Компания Valve определилась с точной датой релиза Half-Life: Alyx – первой игры для шлемов виртуальной реальности в знаменитой серии Half-Life. Раньше было известно, что проект выйдет в марте, а сегодня в Twitter... Презентация OutridersИГРЫ Презентация Outriders Компания People Can Fly провела презентацию кооперативного экшена Outriders, о которым недавно стало известно, что он выйдет в конце 2020 года PC, PS4 и Xbox One, а также консолях следующего поколения - PS5 и Xbox Series X... UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релизаИГРЫ UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза Тактическая стратегия UFO: Extraterrestrials вышла в 2007 году и завоевала положительные отзывы среди фанатов оригинальной X-COM: UFO Defense. Позже в 2009 году Chaos Concept начала работу над второй частью...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дополнение The Soroboreans для Outward выйдет веснойCtrl + стрелка вправо