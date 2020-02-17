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Дюка Опубликовал Дюка 2
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UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза

Опубликовано: вчера, 09:48:57
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Тактическая стратегия UFO: Extraterrestrials вышла в 2007 году и завоевала положительные отзывы среди фанатов оригинальной X-COM: UFO Defense. Позже в 2009 году Chaos Concept начала работу над второй частью UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury (изначально называлась UFO2Extraterrestrials: Shadows over Earth), но постоянно переносила ее релиз. Сегодня, наконец, спустя 11 лет, разработчики назвали точную дату выхода проекта – 20 мая 2020 года он станет доступен на ПК.

Напомним, что UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury является приквелом UFO: Extraterrestrials и рассказывает о том, как пришельцы напали на Землю.

 

Скриншот игры UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury

 

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Нуб
SteveHawkins (уровень 1)вчера, 11:37:36
УУУУУУУУРРРРРАААААААА!!!!!!!!!!
Майор группы
Skyimp (уровень 18)вчера, 10:38:34
Ну... чтож... будем посмотреть, я лично уж думал что изведу душу в Феникс Поинт, но так и не смог, а тут прям подгончик такой крутой, да ещё и в мае, не так много ждать осталось, я очень надеюсь что они смогли сделать всё как надо, ибо всё таки 11 лет, срок не маленький, и я очень боюсь что игра из-за переносов утратила актуальность
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