UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза

Тактическая стратегия UFO: Extraterrestrials вышла в 2007 году и завоевала положительные отзывы среди фанатов оригинальной X-COM: UFO Defense. Позже в 2009 году Chaos Concept начала работу над второй частью UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury (изначально называлась UFO2Extraterrestrials: Shadows over Earth), но постоянно переносила ее релиз. Сегодня, наконец, спустя 11 лет, разработчики назвали точную дату выхода проекта – 20 мая 2020 года он станет доступен на ПК.

Напомним, что UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury является приквелом UFO: Extraterrestrials и рассказывает о том, как пришельцы напали на Землю.