Дополнение The Battle of Steeltown для Wasteland 3 уже на ПК

Компания inXile Entertainment выпустила новый трейлер Wasteland 3, посвященный выходу первого глобального дополнения The Battle of Steeltown на ПК. Консольный же релиз состоится 9 июня из-за непредвиденных технических проблем.
Напомним, что в The Battle of Steeltown вы отправитесь в огромный промышленный комплекс Стальтаун, чтобы узнать, почему оттуда прекратились поставки оборудования для Патриарха Колорадо. Вам предстоит разобраться с хаосом, возникшим из-за бастующих рабочих и бандитских набегов.