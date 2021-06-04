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Дополнение The Battle of Steeltown для Wasteland 3 уже на ПК

Опубликовано: 8 час. 57 мин. назад
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Компания inXile Entertainment выпустила новый трейлер Wasteland 3, посвященный выходу первого глобального дополнения The Battle of Steeltown на ПК. Консольный же релиз состоится 9 июня из-за непредвиденных технических проблем.

Напомним, что в The Battle of Steeltown вы отправитесь в огромный промышленный комплекс Стальтаун, чтобы узнать, почему оттуда прекратились поставки оборудования для Патриарха Колорадо. Вам предстоит разобраться с хаосом, возникшим из-за бастующих рабочих и бандитских набегов.

The Battle of Steeltown Launch Trailer
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