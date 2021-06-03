Представлена Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

На недавней прямой трансляции Warhammer Skulls Showcase состоялся анонс Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters. Это тактическая пошаговая RPG, которая создается силами студии Complex Games и издательства Frontier Developments.

Проект посвящен противостоянию Серых Рыцарей и сил Хаоса. Сражения в нем будут разворачиваться в 41 тысячелетии, согласно хронологии Warhammer 40,000. Больше подробностей создатели, к сожалению, не раскрыли.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store) в 2022 году, точная дата релиза пока не сообщается.