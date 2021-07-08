Для Cyberpunk 2077 не готовится самое большое обновление

Внимательные пользователи заметили, что в Сеть просочился рекламный ролик Cyberpunk 2077. В нем говорится о выпуске «самого большого обновления» для игры на текущий момент.

Причем разработчики использовали слово update, а не patch, как в прошлых случаях. Отсюда напрашивается вывод, что грядущая добавка порадует новым контентом. Все правильно? А вот и нет. Когда информацию подхватили все западные СМИ, CD Projekt RED выступила с официальным заявлением. Утекший ролик касается патча 1.2, поэтому расходимся – никакого нового контента в ближайшем будущем лучше не ждать.