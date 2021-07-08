НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
35769266
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
84Место:415 / 1617
Общая информацияНовости (63)Блоги (11)Видео (23)Скриншоты (19)Статьи (2)Геймарт (12)Обои (3)Похожие игры (4)Достижения

Для Cyberpunk 2077 не готовится самое большое обновление

Опубликовано: 1 час. 9 мин. назад
Поделиться:  

Внимательные пользователи заметили, что в Сеть просочился рекламный ролик Cyberpunk 2077. В нем говорится о выпуске «самого большого обновления» для игры на текущий момент.

Причем разработчики использовали слово update, а не patch, как в прошлых случаях. Отсюда напрашивается вывод, что грядущая добавка порадует новым контентом. Все правильно? А вот и нет. Когда информацию подхватили все западные СМИ, CD Projekt RED выступила с официальным заявлением. Утекший ролик касается патча 1.2, поэтому расходимся – никакого нового контента в ближайшем будущем лучше не ждать.

Вам также может быть интересно
Представлена Nintendo Switch OLED – новая версия консоли После всех слухов и утечке Nintendo наконец-то анонсировала новую версию своей гибридной консоли Switch. Она получила название Nintendo Switch OLED и поступит в продажу 8 октября текущего года вместе с Metroid Dread... Представлена Nintendo Switch OLED – новая версия консоли Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021 Microsoft объявила состав июльской подборки бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Как и в случае с прошлыми месяцами, на этот раз обошлось без откровений. Список всецело составлен из нишевых и малоизвестных проектов... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 9 мин. назад0Для Cyberpunk 2077 не готовится самое большое обновление вчера, 20:07:160Оценки Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin вчера, 17:56:132Первое бесплатное DLC к Cyberpunk 2077 не вышло в срок вчера, 17:25:214Ubisoft представила Assassin’s Creed Infinity 07.07.2021 10:30:021Анонсировано духовное продолжение Zeno Clash 06.07.2021 21:55:520Представлена RoboCop: Rogue City 06.07.2021 21:31:352Кинематографический трейлер и дата релиза новой Test Drive
Новости игр
Дата выхода The Witcher: Monster SlayerИГРЫ Дата выхода The Witcher: Monster Slayer CD Projekt RED в партнерстве со студией Spokko объявила дату выхода мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Ее запуск состоится уже 21 июля текущего года на устройствах под управлением iOS и Android... Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of RuinИГРЫ Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет только девятого июля, но Capcom уже сейчас опубликовала трейлер к релизу грядущего приключенческого боевика. Первая половина ролика показывает главных героев и персонажей... Представлена RoboCop: Rogue CityИГРЫ Представлена RoboCop: Rogue City На мероприятии Nacon Connect анонсировали RoboCop: Rogue City – игру про Робокопа от студии Teyon, разработчика Terminator: Resistance. Проект представили кратким тизером с несколькими общими кадрами города и беглой демонстрацией...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Оценки Monster Hunter Stories 2: Wings of RuinCtrl + стрелка вправо