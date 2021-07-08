Трейлер с улучшениями Sonic Colors: Ultimate

Blind Squirrel Entertainment и SEGA представили новый трейлер Sonic Colors: Ultimate – ремастера Sonic Colors 2010 года выпуска. Свежий ролик посвятили графическим, техническим и прочим улучшениям проекта.

Переиздание отметится поддержкой 60 кадров/с и 4К-разрешения. В нем подтянули графику и переделали освещение. Разработчики также реализовали кастомизацию и несколько геймплейных новшеств, которые позволят иначе взглянуть на знакомый трехмерный платформер.

Sonic Colors: Ultimate выйдет 7 сентября 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.