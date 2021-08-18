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Diablo II: Resurrected – открытый бета-тест на выходных

Опубликовано: вчера, 11:57:11
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В прошлые выходные компания Blizzard проводила бета-тестирование Diablo II: Resurrected для тех, кто оформил предварительный заказ или получил код за просмотр Twitch-трансляций. Теперь же, с 20 августа в 20:00 МСК все желающие смогут бесплатно загрузить бета-версию игры и оценить ее на выходных. Открытый бета-тест будет доступен на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Игроки смогут пройти полных два Акта, взяв под свое управление варвара, волшебницу, амазонку, друида и паладина, а также опробовать возможности синхронизации прогресса на поддерживаемых платформах.

 

Скриншот игры Diablo II: Resurrected

 

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