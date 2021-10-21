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Дюка Опубликовал Дюка 3
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Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 выйдут на новых консолях в 2022 году

Опубликовано: 5 час. 5 мин. назад
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Компания CD Projekt Red объявила о том, что PlayStation 5 и Xbox Series X/S версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt выйдут в 2022 году, хотя ранее планировались к релизу в текущем году. Киберпанк стоит ожидать в первом квартале, а Ведьмака – во втором. Обладатели этих проектов на PS4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до новых версий.

The Witcher 3: Wild Hunt, как известно, будет содержать все ранее выпущенные дополнения, а также новый контент, вдохновленный сериалом на Netflix.

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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)50 мин. назад
 
The Witcher 3: Wild Hunt, как известно, будет содержать все ранее выпущенные дополнения, а также новый контент, вдохновленный сериалом на Netflix.
Здравствуй, черный Йорвет, цыганка Трисс. С трудом понимаю, как люди, так бережно относившиеся к первоисточнику, вдохновились сериалом людей, которые тот самый первоисточник обоссали, предварительно вывернув наизнанку... Прям верной дорогой идут, содрогаюсь от мысли к чему могут прийти в 4й части франшизы, если они УЖЕ смотрят в сторону нетфликса.
Начинающий геймер
fartov (уровень 3)4 час. 53 мин. назад
Да Редам нужно длс пилить для киберпанка, желательно сюжетные с расширением мира по примеру как фолыче 3 с выходом на новые локации или расширение существующей.
з.ы. Благо у них есть место для манёвров в этой вселенной.
Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)4 час. 56 мин. назад
я так понял, ныне теперь все игры будут переиздаваться регулярно под новые платформы и обновляться на пк под текущие стандарты, в итоге будем иметь овер9000 вариантов одной и той же игры, когда у самих будут бороды седые?
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