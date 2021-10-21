Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 выйдут на новых консолях в 2022 году

Компания CD Projekt Red объявила о том, что PlayStation 5 и Xbox Series X/S версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt выйдут в 2022 году, хотя ранее планировались к релизу в текущем году. Киберпанк стоит ожидать в первом квартале, а Ведьмака – во втором. Обладатели этих проектов на PS4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до новых версий.

The Witcher 3: Wild Hunt, как известно, будет содержать все ранее выпущенные дополнения, а также новый контент, вдохновленный сериалом на Netflix.