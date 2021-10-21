Официальный трейлер фильма по Uncharted

Компания Sony выпустила первый трейлер официальной экранизации серии приключенческих боевиков Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. В русскоязычном прокате название фильма перевели как «Анчартед: на картах не значится».

Картина расскажет о юности Нэйтана Дрейка, роль которого исполнит заслуженный Человек-Паук последних лет Том Холланд. История развернется вокруг знакомства начинающего искателя приключений со своим другом и наставником Салли. Его сыграет Марк Уолберг. В трейлере уже можно заметить множество отсылок к играм — например, сцену с самолетом в самом конце.

Фильм выйдет в прокат 10 февраля.