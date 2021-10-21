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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 8
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Официальный трейлер фильма по Uncharted

Опубликовано: 7 час. 55 мин. назад
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Компания Sony выпустила первый трейлер официальной экранизации серии приключенческих боевиков Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. В русскоязычном прокате название фильма перевели как «Анчартед: на картах не значится».

Картина расскажет о юности Нэйтана Дрейка, роль которого исполнит заслуженный Человек-Паук последних лет Том Холланд. История развернется вокруг знакомства начинающего искателя приключений со своим другом и наставником Салли. Его сыграет Марк Уолберг. В трейлере уже можно заметить множество отсылок к играм — например, сцену с самолетом в самом конце.

Фильм выйдет в прокат 10 февраля.

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новыестарые8 ком.
Ком. на странице5102050100
Подполковник
Skyimp (уровень 20)9 мин. назад
Mas7er писал(а):
Мне вообще вопреки расхожему мнению очень даже нравится Холланд, но ёлы-палы, это просто ни разу не Дрейк, ну как ни крути. Мискастище.
Хохланду бы подрасти что-ль, поднатореть, а то как школьник выглядит х)
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)2 час. 26 мин. назад
На разок должен фильмок зайти, и то из-за сюжета, как реализованы загадки, игра актеров какая-то сборная солянка)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 47 мин. назад
Мне вообще вопреки расхожему мнению очень даже нравится Холланд, но ёлы-палы, это просто ни разу не Дрейк, ну как ни крути. Мискастище.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)5 час. 50 мин. назад
Том Холланд сам по себе может и неплохой актер, но тут это все лютый мискаст. То же и с Уолбергом - он похож на Салли примерно как и я. Ну и я как-то не очень Бандероса в роли злодея воспринимаю. Он для меня Зорро или Эль Марьячи из "Однажды в Мексике".
Ну, посмотрим. С учетом того что я все равно скачаю - да ради бога, снимайте.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)6 час. 19 мин. назад
Artorias писал(а):
Ужасный актер.
Lo imposible доказывает обратное.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)6 час. 49 мин. назад
Сони долго зрела.. так долго, что самый идеальный актёр на роль Дрейка (Натан Филлион) уже состарился biggrin
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)6 час. 59 мин. назад
Ну, понятно в общем. Сборная солянка моментиков из игр с молодым Дрейком. Даст бог на разок сойдет и то не факт. Что-то у меня вообще Холланд с Уолбергом никак не вяжутся со своими персонажами. Даже вот когда смотрю ролик все равно приходится напоминать себе, что это Дрейк и Салли. Уж пардоньте. Порадовал только Антоха Бандерас. Этого "старичка" я всегда рад видеть.
+ P.S. Дорогой, Антонио, заставь как следует там пропотеть человека-паука с отступником на пару. Жахни как в лучшие времена "Зорро", "13-го воина" и "Отчаянного". Исполни душевно роль антагониста!
Игровой разум
Artorias (уровень 24)7 час. 36 мин. назад
Ужасный актер.
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