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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Разработчики Starfield рассказали о мире игры в новом ролике

Опубликовано: 7 час. 2 мин. назад
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Студия Bethesda Softworks опубликовала новый ролик, посвященный научно-фантастической ролевой игре Starfield. В нем разработчики в общих чертах рассказывают о мире игры и обитающих в нем фракциях.

Действия Starfield развернутся в 2330 году в относительно небольшом секторе Млечного Пути, известном под названием Освоенные Системы. За несколько лет до событий игры мир сотрясла разрушительная Колониальная война между двумя самыми влиятельными фракциями региона: Объединенными Колониями и Содружеством Свободных звезд. Сейчас между ними установилось хрупкое перемирие, но космос все еще полон опасностей. Игроки примут на себя роль члена организации "Созвездие", группы исследователей потаенных секретов вселенной.

Starfield выйдет на ПК и Xbox Series X/S 11 ноября 2022 года.

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Элитный ассасин
Seladonia (уровень 13)2 час. 38 мин. назад
Ммм, еще и тема космоса... Должна быть просто бомба. Причем в наилучшем смысле. Надеюсь, что игра оправдает свое долгое ожидание и космическую тематику, ждем с нетерпением.
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