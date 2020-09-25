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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Блогер показал, как изменили финальную сцену в ремейке Mafia

Опубликовано: вчера, 18:04:39
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Автор YouTube-канала Mafia Game Videos выпустил весьма любопытное видео, которое посвящено Mafia: Definitive Edition. В ролике блогер продемонстрировал, как изменили финальную сцену в ремейке и параллельно сравнил ее с аналогичным эпизодом из оригинала и сиквела. Дальше в новости идут важные спойлеры к сюжету проектов из серии Mafia.

В оригинале культовый эпилог демонстрирует, как главный герой сиквела Вито Скалетта и его товарищ Джо Барбаро приезжают к старому Томми Анджело. Они передают «привет от дона Сальери» и убивают его. Сцена аналогично обставлена и во второй части, причем включает те же ракурсы. А вот в ремейке к умирающему Томасу подбежали члены семьи и начали плакать. Тем временем бывший гангстер сказал родным: «Теперь они точно вас не тронут».

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Дезмонд
tunight (уровень 25)1 час. 58 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 26.09.2020 07:39:08
Я вот всё думал что Томми было лет 30 в первой части а Сальери выглядел старше лет на 20, а во второй части Томми было уже лет 70, получается Дону Сальери было лет 90 и как он бы передал привет? С могилы, что мало вероятно или же он дожил до кроватки весь старый больной хриплый, и умирающий. Не судите строго, просто примерно написал)))
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