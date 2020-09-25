Блогер показал, как изменили финальную сцену в ремейке Mafia

Автор YouTube-канала Mafia Game Videos выпустил весьма любопытное видео, которое посвящено Mafia: Definitive Edition. В ролике блогер продемонстрировал, как изменили финальную сцену в ремейке и параллельно сравнил ее с аналогичным эпизодом из оригинала и сиквела. Дальше в новости идут важные спойлеры к сюжету проектов из серии Mafia.

В оригинале культовый эпилог демонстрирует, как главный герой сиквела Вито Скалетта и его товарищ Джо Барбаро приезжают к старому Томми Анджело. Они передают «привет от дона Сальери» и убивают его. Сцена аналогично обставлена и во второй части, причем включает те же ракурсы. А вот в ремейке к умирающему Томасу подбежали члены семьи и начали плакать. Тем временем бывший гангстер сказал родным: «Теперь они точно вас не тронут».