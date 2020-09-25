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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Capcom может выпустить Resident Evil Village на PS4 и Xbox One

Опубликовано: вчера, 17:27:51
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Во время анонса Resident Evil Village была представлена, как игра следующего поколения. Ее планировали выпустить исключительно на ПК и некстген-консолях, однако Capcom, судя по всему, может передумать. В рамках онлайн-выставки TGS 2020 японская компания сообщила, что «изучает вариант» релиза Resident Evil Village на PS4 и Xbox One, но пока не хочет ничего обещать.

Тем временем известный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem), который отметился множеством правдивых сливов о проектах Capcom, поведал больше информации на этот счет. По его словам, вопрос выхода восьмой номерной части серии на консолях текущего уже решен, и игра гарантированно появится на них. А еще он заявил, что релиз Resident Evil Village состоится в первой половине 2021 года.

Параллельно Capcom выложила ролик с рассказом об игре.

Welcome to the Village
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