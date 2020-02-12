НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One

Опубликовано: 11 час. 34 мин. назад, Mypulse
Поделиться:  

Компания Bandai Namco объявила сегодня, что сетевой RPG-экшен Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One. Сейчас игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Закрывали ее, к слову, уже дважды. Новый релиз состоится 12 марта 2020 года.

В прошлом Bless Unleashed отменили на стадии закрытой беты, когда она собиралась покорить сердца российских PC-пользователей. Затем игра снова дала о себе знать: она добралась до Steam, собрала множество отрицательных отзывов и закрылась.

Bless Unleashed для Xbox One – это, вероятно, последний шанс девелоперов доказать, что их проект чего-то да стоит. При желании вы можете поддержать их прямо сейчас, купив один из наборов раннего доступа (содержат титул, маунта, подписку и другие бонусы).

Вам также может быть интересно
Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter – релиз в 2021 В 2018 году студия Owlcat Games выпустила хорошую ролевую игру Pathfinder: Kingmaker. Теперь же она разрабатывает непрямое продолжение – Pathfinder: Wrath of the Righteous, которое накануне... Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter – релиз в 2021 Cyberpunk 2077: феномен эпохи или гроб для CD Projekt RED CD Projekt RED. Cyberpunk 2077. Потрясающий Киану Ривз. Вот чем жили фанаты игровой индустрии на протяжении нескольких месяцев после Е3 2019. На выставке сначала показали трейлер следующего проекта польской студии, а затем и сам Киану Ривз вышел на сцену, представил дату релиза Cyberpunk 2077 и породил теперь уже культовый мем. Cyberpunk 2077: феномен эпохи или гроб для CD Projekt RED
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
9 час. 12 мин. назад3Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR 9 час. 36 мин. назад0Злодеями новой Resident Evil: Resistance окажутся Алекс Уэскер и Озвелл Спенсер 10 час. 21 мин. назад0Call of Duty: Modern Warfare – трейлер боевого пропуска Второго сезона 10 час. 59 мин. назад0Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлер 11 час. 34 мин. назад0Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One вчера, 16:56:440Поддержка BATTLETECH близится к своему финалу вчера, 16:39:030«Рогалик» Conan Chop Chop сменил дату релиза
Новости игр
Call of Duty: Modern Warfare – трейлер боевого пропуска Второго сезонаИГРЫ Call of Duty: Modern Warfare – трейлер боевого пропуска Второго сезона Вчера издательство Activision и студия Infinity Ward запустили в Call of Duty: Modern Warfare второй сезон пострелизной поддержки. Вместе с сезоном в игре также появился новый боевой пропуск, которому... Анонс Ghost Knight: A Dark Tale – жуткий платформер про рыцаряИГРЫ Анонс Ghost Knight: A Dark Tale – жуткий платформер про рыцаря Несколько дней назад студия Grimware Games представила жуткий и одновременно забавный платформер про рыцаря, который называется Ghost Knight: A Dark Tale. У игры пока нет платформ и даты... Ubisoft выпустит пять ААА-проектов в 2020-2021 годахИГРЫ Ubisoft выпустит пять ААА-проектов в 2020-2021 годах Компания Ubisoft заявила о том, что в 2020-2021 годах выйдет пять ААА-проектов – три из них будут выпущены в период между октябрем-декабрем 2020 года, и два между январем и мартом 2021. И если вы ждете...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Поддержка BATTLETECH близится к своему финалуCtrl + стрелка вправо