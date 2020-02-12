Компания Bandai Namco объявила сегодня, что сетевой RPG-экшен Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One. Сейчас игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Закрывали ее, к слову, уже дважды. Новый релиз состоится 12 марта 2020 года.

В прошлом Bless Unleashed отменили на стадии закрытой беты, когда она собиралась покорить сердца российских PC-пользователей. Затем игра снова дала о себе знать: она добралась до Steam, собрала множество отрицательных отзывов и закрылась.

Bless Unleashed для Xbox One – это, вероятно, последний шанс девелоперов доказать, что их проект чего-то да стоит. При желании вы можете поддержать их прямо сейчас, купив один из наборов раннего доступа (содержат титул, маунта, подписку и другие бонусы).