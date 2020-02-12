Поддержка BATTLETECH близится к своему финалу

Студия Harebrained Schemes активно поддерживала свою пошаговую стратегию BATTLETECH еще с апреля 2018 года, когда игра вышла в релиз. Сегодня же девелоперы объявили о финальном патче 1.9, премьера которого состоится во второй половине февраля.

Митч Гительман, сооснователь Harebrained Schemes, поблагодарил геймеров за теплый прием игры. Он также назвал BATTLETECH успешным проектом, который получил три крупных дополнения и девять бесплатных обновлений.

После патча 1.9 разработчики продолжат следить за BATTLETECH, но уже в пассивном режиме (поддержка пользователей, мониторинг модов). Сейчас главные силы студии брошены на две совершенно новые игры, которые, по-видимому, не связаны с BATTLETECH.