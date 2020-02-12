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Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлер

Опубликовано: 10 час. 59 мин. назад
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Студия Wolcen совсем скоро выпустит мрачный ролевой экшен Wolcen: Lords of Mayhem. Релиз состоится уже 13 февраля на PC – чтобы напомнить нам об этом, девелоперы опубликовали тематический трейлер.

С 2016 года Wolcen: Lords of Mayhem находится в раннем доступе Steam. После премьеры все созданные персонажи будут удалены, а содержимое их сундуков пропадет. Также в редакторе героя появятся новые настройки внешности и полноценный женский пол.

Сюжет будет поделен на три главы с облегченным и стандартным уровнями сложности. После первого прохождения вам позволят начать «Новую игру +», что представлена в виде режима Champion of Stormfall.

Вдобавок релизная Wolcen: Lords of Mayhem получит более красочную графику, улучшенную техническую и сетевую оптимизацию, переработанный интерфейс и подсказки. Потолок уровней персонажа поднимется до 90, а враги станут сильнее, умнее и разнообразнее.

Release Trailer
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