Bandai Namco показала геймплей Digimon Survive

Издательство Bandai Namco решило порадовать поклонников вселенной дигимонов, выпустив геймплейный трейлер Digimon Survive. В нем предлагается взглянуть на то, как выглядит смесь визуального романа и тактической RPG.

Так, исследование мира и диалоги с другими персонажами будут схожи с любой другой визуальной новеллой, с присущей жанру статической картинкой. Однако во время битв перспектива меняется и Digimon Survive превращается в пошаговую RPG на сеточном поле боя. Авторы также показали и окно выбора снаряжения, а также дигиволюцию – процесс приобретения дигимонами новой формы и способностей.

Digimon Survive – японская RPG с элементами выживания, которую Bandai Namco Entertainment посвятит 20-летию одноименного аниме. Авторы расскажут историю группы подростков, потерявшихся во времени. Герои оказываются в мире монстров, в борьбе с которыми, а также в поиске дороги домой, им помогут дигимоны.

Релиз игры состоится уже совсем скоро, 29 июля для PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.