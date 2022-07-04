Ubisoft прекратит поддержку 14 игр

В жизни каждого проекта рано или поздно наступает «день Х» – день, когда его поддержка прекращается и он становится просто еще одной игрой в портфолио разработчиков. К сожалению, такая участь скоро настигнет сразу 14 проектов компании Ubisoft. Издательство объявило, что 1 сентября закроет сервера многих своих игр.

В этот день в них исчезнут испытания в Ubisoft Connect и награды за их выполнение. Также игроки потеряют доступ к дополнениям для некоторых игр. В Ubisoft идут на такой шаг, чтобы направить освободившиеся ресурсы на улучшение работы уже существующих проектов и создание новых.

Полный список игр, чьи сервера будут отключены 1 сентября: