НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
roma911 Опубликовал roma911 0

Ubisoft прекратит поддержку 14 игр

Опубликовано: вчера, 09:57:02, roma911
Поделиться:  

В жизни каждого проекта рано или поздно наступает «день Х» – день, когда его поддержка прекращается и он становится просто еще одной игрой в портфолио разработчиков. К сожалению, такая участь скоро настигнет сразу 14 проектов компании Ubisoft. Издательство объявило, что 1 сентября закроет сервера многих своих игр.

В этот день в них исчезнут испытания в Ubisoft Connect и награды за их выполнение. Также игроки потеряют доступ к дополнениям для некоторых игр. В Ubisoft идут на такой шаг, чтобы направить освободившиеся ресурсы на улучшение работы уже существующих проектов и создание новых.

Полный список игр, чьи сервера будут отключены 1 сентября:

 

 

Вам также может быть интересно
Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy VII и улучшенная Crisis Core: Final Fantasy VII Студия Square Enix представила первый трейлер продолжения Final Fantasy VII. Вторая часть ремейка получила подзаголовок Rebirth. Как сообщается в коротком ролике, игра выйдет зимой в промежутке между 2023 и 2024 годами... Анонсировано продолжение ремейка Final Fantasy VII и улучшенная Crisis Core: Final Fantasy VII Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest Издательство THQ Nordic и разработчики из австрийской студии Pow Wow Entertainment анонсировали зубодробительную гоночную аркаду Stuntfest: World Tour. Центральным событием игры является турнир под названием Stuntshow... Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 54 мин. назад0Авторы One Piece Odyssey устроили геймплейную презентацию игры вчера, 09:57:020Ubisoft прекратит поддержку 14 игр 01.07.2022 17:49:560Bandai Namco показала геймплей Digimon Survive 01.07.2022 12:46:030Путешествие с Жюлем Верном: Verne: The Shape Of Fantasy выйдет в 2023 году 01.07.2022 12:12:440Представлен геймплей выживалки Under a Rock на Unreal Engine 5 01.07.2022 11:35:170Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest - World Tour 01.07.2022 10:08:580Кошмары на идиллическом острове – в новом сюжетном трейлере The Chant
Новости игр
Bandai Namco показала геймплей Digimon SurviveИГРЫ Bandai Namco показала геймплей Digimon Survive Издательство Bandai Namco решило порадовать поклонников вселенной дигимонов, выпустив геймплейный трейлер Digimon Survive. В нем предлагается взглянуть на то, как выглядит смесь визуального романа и тактической RPG... Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest - World TourИГРЫ Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest - World Tour Издательство THQ Nordic и разработчики из австрийской студии Pow Wow Entertainment анонсировали зубодробительную гоночную аркаду Stuntfest: World Tour. Центральным событием игры является турнир под названием Stuntshow... Анонсирован ремастер Pac-Man World 1999 годаИГРЫ Анонсирован ремастер Pac-Man World 1999 года Издательство Bandai Namco совместно со студией Now Productions представили трейлер Pac-Man World Re-Pac – ремастер-версии экшен-платформера 1999 года. По сюжету прожорливый желтый шарик оказывается на Острове призраков...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Bandai Namco показала геймплей Digimon SurviveCtrl + стрелка вправо