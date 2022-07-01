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Путешествие с Жюлем Верном: Verne: The Shape Of Fantasy выйдет в 2023 году

Опубликовано: 4 час. 20 мин. назад
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Испанский разработчик Gametopia и издательство Assemble Entertainment опубликовали новый трейлер научно-фантастического приключения Verne: The Shape of Fantasy. Как стало известно из ролика, игра выйдет на PC (Steam) в 2023 году.

Verne: The Shape Of Fantasy – пиксельное повествование, основанное на произведениях Жюля Верна. Здесь найдется место многим его романам. События игры развернутся в альтернативном 1888 году. На борту подводного корабля «Наутилус» окажется не только легендарный капитан Немо, но и сам Жюль Верн, готовый исследовать секреты Атлантиды и отыскать могущественное Пламя Гефеста.

Как сообщают авторы, геймплей игры вдохновлен приключенческими играми старой школы и основан на исследованиях, платформинге, решении головоломок и нелинейных диалогах. Игроков ждут захватывающая история, таинственные существа, обитающие в морских пучинах, и другие интересные персонажи.

Отметим, что на странице Verne: The Shape Of Fantasy в Steam доступна демо-версия игры.

Announcement Trailer
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