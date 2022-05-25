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roma911 Опубликовал roma911 0

Авторы симулятора свиданий Dream Daddy анонсировали хоррор-игру

Опубликовано: 52 мин. назад, roma911
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Разработчики из Game Grumps, известные симулятором свиданий Dream Daddy, представили трейлер своей следующей игры – психологического хоррора Homebody, вдохновленного слэшерами 80-х годов. Новый проект выйдет под крылом издательства Rogue Games.

Мы сыграем за девушку Эмили, которая вместе с друзьями отправилась в далекий от цивилизации дом, чтобы посмотреть на метеоритный дождь. Однако ее планам помешает загадочный убийца. И теперь, чтобы выжить, нам предстоит прятаться от него, решать головоломки и параллельно с этим разобраться с прошлым девушки.

В Game Grumps рассказали и об опыте разработки Dream Daddy. По их словам, авторы сохранили ценности повествования, которые используют в своем новом проекте. Вполне возможно, что в Homebody нас ждут элементы визуального романа.

Релиз игры состоится в этом году на PC и неназванные консоли. Более конкретной даты разработчики не назвали.

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