Авторы симулятора свиданий Dream Daddy анонсировали хоррор-игру

Разработчики из Game Grumps, известные симулятором свиданий Dream Daddy, представили трейлер своей следующей игры – психологического хоррора Homebody, вдохновленного слэшерами 80-х годов. Новый проект выйдет под крылом издательства Rogue Games.

Мы сыграем за девушку Эмили, которая вместе с друзьями отправилась в далекий от цивилизации дом, чтобы посмотреть на метеоритный дождь. Однако ее планам помешает загадочный убийца. И теперь, чтобы выжить, нам предстоит прятаться от него, решать головоломки и параллельно с этим разобраться с прошлым девушки.

В Game Grumps рассказали и об опыте разработки Dream Daddy. По их словам, авторы сохранили ценности повествования, которые используют в своем новом проекте. Вполне возможно, что в Homebody нас ждут элементы визуального романа.

Релиз игры состоится в этом году на PC и неназванные консоли. Более конкретной даты разработчики не назвали.