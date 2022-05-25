Yomawari 3 выйдет на западе этой осенью

NIS America объявила о выходе Yomawari: Lost in the Dark, третьего проекта в серии, на западе этой осенью. Симулятор выживания с элементами хоррора станет доступен владельцам PC, Nintendo Switch и PS4. Разработчики оставят японскую озвучку, но добавят английские субтитры.

Мы сыграем за молодую девушку. Она просыпается в незнакомом лесу и даже не помнит, как здесь оказалась. Пытаясь найти выход, она натыкается на незнакомца, который рассказывает о проклятии, висящем на ней. Для его снятия героине нужно найти свои воспоминания на ночных улицах города. Впрочем, в темноте также скрываются злые призраки, от которых нужно прятаться и не попадаться им лишний раз на глаза.

Релиз проекта впервые состоялся в Японии 21 апреля этого года. Тогда игра вышла только на консоли. О версии на PC стало известно лишь недавно.