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roma911 Опубликовал roma911 0
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Симулятор космомеханика Hardspace: Shipbreaker официально вышел

Опубликовано: 3 час. 43 мин. назад
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Спустя два года в «раннем доступе» разработчики наконец-то выпустили полноценную версию Hardspace: Shipbreaker для PC. В честь этого они представили трейлер симулятора утилизатора космического корабля, в котором рассказали о произошедших за это время изменениях в ней.

PC Launch Trailer [RUS]

Так, в игре появилось много того, о чем просили геймеры, и одно из главных – это законченная сюжетная компания с новыми актерами озвучки. Авторы добавили достижения в Steam и улучшили оптимизацию. Также в Hardspace: Shipbreaker появилась возможность сохранять корабли во время их строительства.

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