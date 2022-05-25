Симулятор космомеханика Hardspace: Shipbreaker официально вышел

Спустя два года в «раннем доступе» разработчики наконец-то выпустили полноценную версию Hardspace: Shipbreaker для PC. В честь этого они представили трейлер симулятора утилизатора космического корабля, в котором рассказали о произошедших за это время изменениях в ней.

Так, в игре появилось много того, о чем просили геймеры, и одно из главных – это законченная сюжетная компания с новыми актерами озвучки. Авторы добавили достижения в Steam и улучшили оптимизацию. Также в Hardspace: Shipbreaker появилась возможность сохранять корабли во время их строительства.