Анонсирована Wonder Woman от Monolith Productions

Wonder Woman

Wonder Woman ПК

В рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 был анонсирован новый экшен во вселенной DC – Wonder Woman. Разработчиком проекта выступила студия Monolith Productions, а издателем является компания Warner Bros. Games. Дата выхода и целевые платформы Wonder Woman не сообщаются.

Согласно официальному описанию, «Чудо-женщина» будет однопользовательской игрой в открытом мире с оригинальной историей, в которой игрокам в роли Дианы из Темискиры предстоит сразиться в борьбе за объединение ее семьи Амазонок с людьми из современного мира. Wonder Woman будет использовать систему Nemesis, позволяющую создавать глубокие связи как с врагами, так и с союзниками.