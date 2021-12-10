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Sash Опубликовал Sash 1
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Анонсирована Wonder Woman от Monolith Productions

Опубликовано: 2 час. 10 мин. назад
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В рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 был анонсирован новый экшен во вселенной DC – Wonder Woman. Разработчиком проекта выступила студия Monolith Productions, а издателем является компания Warner Bros. Games. Дата выхода и целевые платформы Wonder Woman не сообщаются.

Согласно официальному описанию, «Чудо-женщина» будет однопользовательской игрой в открытом мире с оригинальной историей, в которой игрокам в роли Дианы из Темискиры предстоит сразиться в борьбе за объединение ее семьи Амазонок с людьми из современного мира. Wonder Woman будет использовать систему Nemesis, позволяющую создавать глубокие связи как с врагами, так и с союзниками.

Announcement Teaser
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miharozhnov (уровень 18)1 час. 20 мин. назад
А вот это самый разочаровывающий анонс для меня. Ожидал, что Monolith делает, что-то оригинальное, чтобы полностью раскрыть систему Nemesis, где во властелине всё-таки были ограничения из-за лора, орки только, а получиешь Чудо блин Женщину, как тут работать система будет - я хз. Создавать новые генднры? Я расстроен.
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