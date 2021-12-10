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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Внемлите зову битвы – анонсирован Warhammer 40000: Space Marine 2

Опубликовано: 2 час. 13 мин. назад
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Состоялся анонс Warhammer 40000: Space Marine 2 – кровавого экшена в знаменитой вселенной, в котором вам снова предстоит вжиться в роль Космического Десантника, брутального воина со сверхчеловеческими способностями. Бороться предстоит против безудержной орды Тиранидов, победить которую, похоже, не в силах никто. Этих кровожадных монстров, сметающих все на своем пути, можно лишь сдерживать усилиями лучших из лучших воинов Империума.

Дата релиза Warhammer 40000: Space Marine 2 пока не объявляется, известно лишь что поиграть можно будет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

World Premiere Reveal [RUS]
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miharozhnov (уровень 18)1 час. 16 мин. назад
Это тоже бомбезный анонс просто, это просто ваха, что тут можно ещё сказать.
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