НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
30113
roma911 Опубликовал roma911 2
74Место:1090 / 1664
Общая информацияНовости (16)Видео (13)Скриншоты (34)ОбзорГеймарт (2)Достижения

Анонсирован ремейк Lollipop Chainsaw

Опубликовано: вчера, 12:47:27
Поделиться:  

Йошими Ясуда – бывший глава Kadokawa Games, издавшей некогда популярный слэшер Lollipop Chainsaw. В мае этого года разработчик ушел из компании и основал собственную студию под названием Dragami Games. Сразу после этого Йошими начал говорить о возвращении франшизы, но не уточнял, о чем именно идет речь. До сегодняшнего дня.

Dragami Games выкупила права на Lollipop Chainsaw у Kadokawa Games и анонсировала ремейк игры, которая выйдет в 2023 году на пока не названные платформы. В разработке участвуют авторы оригинала. Студия обещает подарить поклонникам более реалистичный подход к графике и несколько других изменений.

Одно из них – это совершенно новая музыка. Как сообщил Йошими, треки в оригинальной игре были лицензионными, поэтому разработчикам пришлось добавить в ремейк другое музыкальное сопровождение.

Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году для PS3 и Xbox 360. Игра рассказывает историю девушки-чирлидерши Джульетты Старлинг. Она вместе парнем отправляется в школу, чтобы отметить свой 18-й день рождения. Однако там их ждет толпа зомби и бензопила, которая поможет героине разобраться с нежитью.

 

 

Вам также может быть интересно
Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest Издательство THQ Nordic и разработчики из австрийской студии Pow Wow Entertainment анонсировали зубодробительную гоночную аркаду Stuntfest: World Tour. Центральным событием игры является турнир под названием Stuntshow... Анонсированы безумные аркадные гонки Stuntfest Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2022 Microsoft опубликовала список бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2022. В этот раз компания предлагает отправиться исследовать остров и фотографировать дикую природу... Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2022
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Главнокомандующий
MrAlienMax (уровень 23)1 час. 54 мин. назад
Мля... и ведь кто-то же в это играетfacepalm
Нуб
CheshireSprt (уровень 1)вчера, 16:39:45
yahooЕсли выйдет на пк, возьму не раздумывая.
Игровые новoсти
7 час. 2 мин. назад0Сценаристка Deus Ex и «Стражей Галактики» будет работать для новой Mass Effect 8 час. 3 мин. назад0Nacon проведет шоу, на котором покажет Test Drive Unlimited: Solar Crown и 16 других игр 9 час. 1 мин. назад0Новый трейлер Destroy All Humans! 2 - Reprobed посвятили кооперативу вчера, 12:47:272Анонсирован ремейк Lollipop Chainsaw 04.07.2022 18:01:040Авторы One Piece Odyssey устроили геймплейную презентацию игры 04.07.2022 09:57:020Ubisoft прекратит поддержку 14 игр 01.07.2022 17:49:560Bandai Namco показала геймплей Digimon Survive
Новости игр
Представлен геймплей выживалки Under a Rock на Unreal Engine 5ИГРЫ Представлен геймплей выживалки Under a Rock на Unreal Engine 5 Небольшая команда разработчиков Nordic Trolls представила короткий ролик с геймплеем красочной выживалки Under a Rock. Действие игры происходит в начале девятнадцатого века. Возьмите на себя роль исследователя... Новый трейлер Destroy All Humans! 2 - Reprobed посвятили кооперативуИГРЫ Новый трейлер Destroy All Humans! 2 - Reprobed посвятили кооперативу Издательство THQ Nordic и разработчики из Black Forest Games представили фанатам свежий трейлер Destroy All Humans! 2 — Reprobed. В этот раз авторы рассказали о кооперативном режиме... Стала известна точная дата выхода Star Ocean: The Divine ForceИГРЫ Стала известна точная дата выхода Star Ocean: The Divine Force Издательство Square Enix выпустило новый трейлер предстоящей ролевой игры Star Ocean: The Divine Force от студии tri-Ace, в котором раскрыло точную дату ее выхода. Поклонникам серии осталось ждать совсем недолго...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Авторы One Piece Odyssey устроили геймплейную презентацию игрыCtrl + стрелка вправо