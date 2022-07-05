Анонсирован ремейк Lollipop Chainsaw

Йошими Ясуда – бывший глава Kadokawa Games, издавшей некогда популярный слэшер Lollipop Chainsaw. В мае этого года разработчик ушел из компании и основал собственную студию под названием Dragami Games. Сразу после этого Йошими начал говорить о возвращении франшизы, но не уточнял, о чем именно идет речь. До сегодняшнего дня.

Dragami Games выкупила права на Lollipop Chainsaw у Kadokawa Games и анонсировала ремейк игры, которая выйдет в 2023 году на пока не названные платформы. В разработке участвуют авторы оригинала. Студия обещает подарить поклонникам более реалистичный подход к графике и несколько других изменений.

Одно из них – это совершенно новая музыка. Как сообщил Йошими, треки в оригинальной игре были лицензионными, поэтому разработчикам пришлось добавить в ремейк другое музыкальное сопровождение.

Lollipop Chainsaw вышла в 2012 году для PS3 и Xbox 360. Игра рассказывает историю девушки-чирлидерши Джульетты Старлинг. Она вместе парнем отправляется в школу, чтобы отметить свой 18-й день рождения. Однако там их ждет толпа зомби и бензопила, которая поможет героине разобраться с нежитью.