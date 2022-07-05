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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Новый трейлер Destroy All Humans! 2 - Reprobed посвятили кооперативу

Опубликовано: 9 час. 2 мин. назад
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Издательство THQ Nordic и разработчики из Black Forest Games представили фанатам свежий трейлер Destroy All Humans! 2 — Reprobed. В этот раз авторы рассказали о кооперативном режиме.

Всю сюжетную кампанию можно пройти как самому, так и в компании с другом – в локальном режиме на разделенном экране. Ранее также был анонсирован онлайновый спин-офф Clone Carnage, доступ к которому предоставляется бесплатно при оформлении предзаказа Destroy All Humans! 2 — Reprobed. Спин-офф рассчитан на мультиплеерную игру до 4 человек.

Релиз Destroy All Humans! 2 — Reprobed намечен на 30 августа. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Co-Op Trailer
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