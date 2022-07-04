Авторы One Piece Odyssey устроили геймплейную презентацию игры

Издательство Bandai Namco и разработчики из ILCA в рамках шоу Anime Expo 2022 провели презентацию игры One Piece Odyssey. Во время мероприятия были показаны почти 18 минут геймплея в красочной локации под названием Сад Кинг-Конга. Фанаты аниме/манги смогут увидеть полюбившуюся команду, а также ознакомиться с боевой системой.

One Piece Odyssey – японская RPG, рассказывающая о приключениях Пиратов Соломенной шляпы во главе с Манки Д. Луффи. Команда попадает в сильный шторм и оказывается на таинственном острове, где ее ждут новые испытания. Дизайном персонажей и монстров занялся лично Эйитиро Ода, работавший над оригинальной мангой. Музыку же написал Мотои Сакураба, композитор серий Dark Souls и Tales of...

Выход One Piece Odyssey ожидается в этом году для PC, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.