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Авторы One Piece Odyssey устроили геймплейную презентацию игры

Опубликовано: 10 час. 54 мин. назад
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Издательство Bandai Namco и разработчики из ILCA в рамках шоу Anime Expo 2022 провели презентацию игры One Piece Odyssey. Во время мероприятия были показаны почти 18 минут геймплея в красочной локации под названием Сад Кинг-Конга. Фанаты аниме/манги смогут увидеть полюбившуюся команду, а также ознакомиться с боевой системой.

One Piece Odyssey – японская RPG, рассказывающая о приключениях Пиратов Соломенной шляпы во главе с Манки Д. Луффи. Команда попадает в сильный шторм и оказывается на таинственном острове, где ее ждут новые испытания. Дизайном персонажей и монстров занялся лично Эйитиро Ода, работавший над оригинальной мангой. Музыку же написал Мотои Сакураба, композитор серий Dark Souls и Tales of...

Выход One Piece Odyssey ожидается в этом году для PC, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.

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