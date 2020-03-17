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Анонс нового DLC для Hearthstone – Ashes of Outlands

Опубликовано: вчера, 19:04:00
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Компания Blizzard анонсировала для своей ККИ Hearthstone новое дополнение под названием Ashes of Outlands в рамках начавшегося сезона «Год Феникса». DLC добавит в игру класс «Охотник на демонов» и тематическую сюжетную кампанию – уже 2 апреля 2020 года.

Новый класс ведет войну со злом его же методами, используя демонов и магию скверны. Первым Охотником на демонов окажется сам Иллидан Ярость Бури, которому и будет посвящена бесплатная одиночная кампания из четырех заданий.

Всего «Год Феникса» должен представить три крупных расширения. В течение сезона в Hearthstone также появятся новые события и режим «Поля сражения».

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