Анонс нового DLC для Hearthstone – Ashes of Outlands

Компания Blizzard анонсировала для своей ККИ Hearthstone новое дополнение под названием Ashes of Outlands в рамках начавшегося сезона «Год Феникса». DLC добавит в игру класс «Охотник на демонов» и тематическую сюжетную кампанию – уже 2 апреля 2020 года.

Новый класс ведет войну со злом его же методами, используя демонов и магию скверны. Первым Охотником на демонов окажется сам Иллидан Ярость Бури, которому и будет посвящена бесплатная одиночная кампания из четырех заданий.

Всего «Год Феникса» должен представить три крупных расширения. В течение сезона в Hearthstone также появятся новые события и режим «Поля сражения».