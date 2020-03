Анонс нового DLC для Hearthstone – Ashes of Outlands

ИГРЫ

Авторы No Man’s Sky опубликовали новый геймплей The Last Campfire

Студия Hello Games, отметившаяся космическим симулятором No Man’s Sky, еще в 2018 году анонсировала свое новое приключение The Last Campfire. Сегодня она опубликовала свежий геймплей игры, показав...