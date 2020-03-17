Teamfight Tactics выйдет на iOS и Android – автошахматы от Riot Games

Автошахматы Teamfight Tactics появились на PC еще летом прошлого года в виде дополнительного режима для League of Legends. А теперь Riot Games собирается превратить режим в полноценную игру для iOS и Android – уже 19 марта 2020 года.

Новая Teamfight Tactics предложит кроссплатформенность, общий прогресс и обучение для новичков. Игра выйдет вместе с контентным набором «Галактики», который содержит различные косметические эффекты, звездные оформления для арен, чемпионов и аватаров игроков.

Вдобавок в игре появится тематический пропуск – как платный, так и бесплатный. В его рамках геймерам предстоит прокачивать уровни и открывать новые предметы.