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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

У головоломки Filament появилась точная дата релиза

Опубликовано: вчера, 18:26:11, Mypulse
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Компания Kasedo Games и студия Beard Envy работают сейчас над новой головоломкой под названием Filament, где геймерам предстоит взойти на борт космического корабля «Алебастр» и раскрыть его тайны, прокладывая нити света. Сегодня у игры появилась точная дата релиза – 23 апреля в Steam.

Исследуя корабль, который только выглядит заброшенным, вы наткнетесь на единственную выжившую по имени Джунипер. Вы будете общаться с девушкой на расстоянии, параллельно решая разнообразные головоломки, читая дневники и изучая личные вещи исчезнувшего экипажа.

 

Filament картинка

 

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