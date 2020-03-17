У головоломки Filament появилась точная дата релиза

Компания Kasedo Games и студия Beard Envy работают сейчас над новой головоломкой под названием Filament, где геймерам предстоит взойти на борт космического корабля «Алебастр» и раскрыть его тайны, прокладывая нити света. Сегодня у игры появилась точная дата релиза – 23 апреля в Steam.

Исследуя корабль, который только выглядит заброшенным, вы наткнетесь на единственную выжившую по имени Джунипер. Вы будете общаться с девушкой на расстоянии, параллельно решая разнообразные головоломки, читая дневники и изучая личные вещи исчезнувшего экипажа.



