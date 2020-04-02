Анонс экшена Mortal Shell

Компания Cold Symmetry анонсировала свой первый проект под названием Mortal Shell, который совмещает в себе сражения в стиле Souls-игр и ролевые элементы, позволяющие улучшать оружие и навыки, а также открытый нелинейный мир.

Главная особенность Mortal Shell – необходимость вселяться в тела погибших воинов, чтобы расширять свои знания о ведении боя. При этом чем сильнее будет ваша связь с каждой смертной оболочкой, тем лучше герой сможет использовать ее таланты. К примеру, со временем он научится обрабатывать оружие ядом или обретет тайные магические знания, которые наделят атаки сверхъестественной силой.

Mortal Shell выйдет на ПК, PS4 Xbox One в третьем квартале 2020 года. На официальном сайте игры можно подать заявку на участие в бета-тестировании.