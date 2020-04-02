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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Анонс экшена Mortal Shell

Опубликовано: 5 час. 52 мин. назад
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Компания Cold Symmetry анонсировала свой первый проект под названием Mortal Shell, который совмещает в себе сражения в стиле Souls-игр и ролевые элементы, позволяющие улучшать оружие и навыки, а также открытый нелинейный мир.

Главная особенность Mortal Shell – необходимость вселяться в тела погибших воинов, чтобы расширять свои знания о ведении боя. При этом чем сильнее будет ваша связь с каждой смертной оболочкой, тем лучше герой сможет использовать ее таланты. К примеру, со временем он научится обрабатывать оружие ядом или обретет тайные магические знания, которые наделят атаки сверхъестественной силой.

Mortal Shell выйдет на ПК, PS4 Xbox One в третьем квартале 2020 года. На официальном сайте игры можно подать заявку на участие в бета-тестировании.

Announcement Trailer
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Казуальный игрок
SteveHawkins (уровень 2)1 час. 42 мин. назад
Трейлер даже очень офигенный...
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 39 мин. назад
Будем поиграть. Выглядит лучше DS.
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